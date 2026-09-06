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Новая Зеландия одобрила использование МДМА для лечения тяжелого ПТСР

Новая Зеландия одобрила использование МДМА для лечения тяжелого ПТСР

ПТСР развивается после пережитых или угрожающих жизни травм, включая военные действия, смерть близких и сексуальное насилие.

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