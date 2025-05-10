Больше не миллиардер: Билл Гейтс передает $200 млрд на здравоохранение, образование и глобальное развитие

СИЭТЛ (ИА Реалист). Основатель Microsoft и один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс объявил о решении ликвидировать свой фонд и отдать почти всё личное состояние на благотворительность в течение ближайших двух десятилетий.
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