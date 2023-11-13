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Минобороны назвало провокацией фейк о «перегруппировке» войск

Минобороны назвало провокацией фейк о «перегруппировке» войск

СМИ аннулировали новость спустя 15 минут после публикации.фото: Минобороны России--> Появившееся в российских СМИ сообщение о передислокации войск к востоку от Днепра Министерство обороны расценивает как провокацию.

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