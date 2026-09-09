СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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Курьерскую схему телефонных мошенников раскрыли в Свиблове

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Свиблово задержали 18-летних студентку и молодого человека, причастных к хищению более 3,4 миллиона рублей у московской семьи.

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