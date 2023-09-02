Кто ответит за рост цен и высокую инфляцию

Сергей Ипатов

"Повышение ставок действительно направлено, прежде всего, на борьбу с инфляцией. Мы как бы решаем задачу, которая связана с тем, чтобы меньше было денег и меньше был спрос на валюту, потому что чем дороже деньги, тем меньше желание ими спекулировать, потому что их можно хранить в банке под хороший процент, так как, соответственно, и банки проценты на депозиты повышают. ". 1. Повышение ставок не стабилизирует инфляцию, а разгоняет её - стоимость заемных денег растёт, это ложится в стоимость конечных товаров. Одновременно растёт стоимость кредитов на покупку товаров, что опять же влияет на стоимость товаров, т.е.,инфляция вопреки уверениям как раз таки растет. 2. Рост инфляции как и отмечено ослабляет курс, ослабление курса вызывает рост инфляции (растёт стоимость импортных товаров и далее по цепочкам). 3. Валютные спекулянты играют на скачках курса, соответственно, чтобы успокоить спекулянтов, надо стабилизировать курс, а значит, прежде всего, снизить ставку. Любая ставка выше нуля будет вызывать рост инфляции, и максимальное обоснованное зло по значению здесь - не более 1.5%. Именно в этот размер ставки должны укладываться все расходы цб на свое содержание - чем больше будет объем экономики, тем больше цб будет получать на свое содержание и развитие. 4. Спекулянтов можно направить в нужное русло - как вариант, направить их усилия на фондовый рынок (пусть покупают акции наших предприятий) - по крайней мере, первое время это обеспечит средствами подъем внутренней производительной части экономики. А значит, соответствующим образом отрегулировать взаимоотношения на этом фондовом рынке, чтобы не эмитировать зазря новые деньги, а максимально эффективно использовать те деньги, что уже имеются в экономике. В общем, не надо заставлять людей мариновать деньги в банках и под этой маркой увеличивать ставку - это неадекватно, надо просто направить их в нужное русло, а снижение ставки будет способствовать росту продаж, а значит, обоснует рост производства, а рост производства обоснует привлечение новых средств, в том числе и на расширение этих производств