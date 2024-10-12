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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейду Каннингему не хватило одной передачи до трипл-дабла в матче с «Санз» – 25+12+9

Кейду Каннингему не хватило одной передачи до трипл-дабла в матче с «Санз» – 25+12+9

Разыгрывающий «Детройта» записал на свой счет 25 очков, 12 подборов и 9 передач во встрече с «Финиксом» (109:91).

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