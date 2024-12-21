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Шесть ювелирных подарков, которые точно понравятся всем

Шесть ювелирных подарков, которые точно понравятся всем

Unsplash Вы хотите подарить близкому человеку или кому-то из друзей браслет, кольцо или цепочку? Поздравляем, выбор ювелирных подарков на Новый год — это не только приятное занятие, но и возможность трогательно проявить заботу и внимание.

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