"Мог быть взрыв" и "ряд нарушений". МЧС – о пожаре на мебельной фабрике в Барнауле

На сгоревшей мебельной фабрике, несмотря на предписания, несколько лет не могли устранить нарушения противопожарной безопасности и это мешало спасателям бороться с огнем На мебельной фабрике, которая сгорела в Барнауле 29 сентября 2024 года, еще несколько лет назад были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.