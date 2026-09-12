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Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться

Профессор МИД Иванов: Индия может повлиять на переговоры по Украине, но Запад будет сопротивляться

Индия может изменить ход переговоров по Украине, но могут возникнуть возражения со стороны западных стран и Украины, считает профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов .

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