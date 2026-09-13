TPUSA заявила о вандализме статуи Чарли Кирка в Аризоне

Статуя основателя TPUSA Чарли Кирка в Аризоне подверглась вандализму. Организация сообщила, что фигура и мемориальная табличка были покрыты красной краской.
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