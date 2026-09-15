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Царьград

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HR-эксперт Чихачёв предложил оптимальный график работы

HR-эксперт Чихачёв предложил оптимальный график работы

Управляющий партнёр HR-агентства Алексей Чихачёв считает, что работа блоками по 90 минут с перерывами наилучшим образом способствует продуктивности.

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