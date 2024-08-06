Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Страной в то время управлял грузин. Вы об этом в курсе?» В ответ — удивлённое молчание

«Страной в то время управлял грузин. Вы об этом в курсе?» В ответ — удивлённое молчание

Сегодня "разведка" будет моно-тематической. Тов. Штирлиц недавно выпустил статью "Скоро начнётся война".

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Комментарии
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МФ
Майкл Фелпс
А когда чукча яккты и все перечисленные стали среднеазиатами????
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4 час.
Валерий Кривошеев
У Екатерины говорилось о узкоглазых! Кстати, среди таджиков и узбеков полно не узкоглазых.
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4 час.
Алексей Горшков
Сдаётся мне, что вся &quot;мигрантская история&quot; спланирована кем-то ИЗВНЕ - скорее всего ветераном &quot;Большой Игры&quot; Великобританией, а ряд деятелей российских Министерств - вроде нашего Минпросвещения или Минкульта - ЧАСТЬ ЭТОГО ПЛАНА !!! Мы удивляемся - типа: &quot;А что это мигранты так себя ведут, как будто мы им враги?&quot; - так ИМЕННО ЭТОМУ (чуть не написал НАШЕ, но ошибся бы - действует оно явно не в российских интересах) нынешнее образовательное министерство страны - ИХ САМО И УЧИТ !!! Чем ответить? Руководства этих Министерств требует замены САМО СОБОЙ, но этого МАЛО !!! Не только отражать атаки надо, но и САМИМ АТАКОВАТЬ !!! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо, как и наши ... соперники - не стесняться &quot;взламывать&quot; соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! У той же Великобритании - проблемы И с Шотландией, И с Ирландией, уже И СО СВОИМИ МИГРАНТАМИ !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений, как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и &quot;прогрессивную интеллигенцию&quot; в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!
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4 час.

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