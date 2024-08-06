«Страной в то время управлял грузин. Вы об этом в курсе?» В ответ — удивлённое молчание

Алексей Горшков

Сдаётся мне, что вся "мигрантская история" спланирована кем-то ИЗВНЕ - скорее всего ветераном "Большой Игры" Великобританией, а ряд деятелей российских Министерств - вроде нашего Минпросвещения или Минкульта - ЧАСТЬ ЭТОГО ПЛАНА !!! Мы удивляемся - типа: "А что это мигранты так себя ведут, как будто мы им враги?" - так ИМЕННО ЭТОМУ (чуть не написал НАШЕ, но ошибся бы - действует оно явно не в российских интересах) нынешнее образовательное министерство страны - ИХ САМО И УЧИТ !!! Чем ответить? Руководства этих Министерств требует замены САМО СОБОЙ, но этого МАЛО !!! Не только отражать атаки надо, но и САМИМ АТАКОВАТЬ !!! Мне кажется,надо усиленно работать по раздроблению наших неприятелей изнутри! Надо максимально ВСЕ противоречия между недружественными нам странами и внутри этих стран использовать! Я считаю - надо, как и наши ... соперники - не стесняться "взламывать" соперника изнутри, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВНУТРЕННИМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ !!! А их ПРЕДОСТАТОЧНО !!! У той же Великобритании - проблемы И с Шотландией, И с Ирландией, уже И СО СВОИМИ МИГРАНТАМИ !!! Дело тут даже не в поддержке разнонаправленных движений, как таковых - надо просто их использовать! Поддерживали же западные страны разновсяческих революционеров и "прогрессивную интеллигенцию" в Российской империи, поздравлявшую японского императора с победой над РОССИЙСКИМ флотом у Цусимы? Это же совершенно не значит, что они их мнение разделяли - им просто БЫЛО ВЫГОДНО использовать антигосударственные силы в России! НАДО У НИХ УЧИТЬСЯ !!!