Эксперт Силантьев: ежедневно поступает 20 млн звонков от мошенников с Украины

Каждый день россиянам поступает до 20 миллионов телефонных звонков от мошенников с Украины. Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
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