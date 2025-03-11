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Царьград

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Выдать нельзя отказать: Следком начал проверку чиновников сразу трёх регионов, где жильё получили мигранты

Выдать нельзя отказать: Следком начал проверку чиновников сразу трёх регионов, где жильё получили мигранты

Сразу в трёх регионах начались проверки из-за скандала с жилищными сертификатами для мигрантов.В нескольких регионах начаты проверки после раздачи жилищных сертификатов, которые вызвали широкий общественный резонанс.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А почему нет Челябинской области в этом списке? Мадам Котова, тогда мэр города, ЛИЧНО и в торжественной обстановке, под камеры местного телевидения, вручила сертификаты на приобретение жилья ДВУМ семьям из Таджикистана... А потом, видимо в качестве поощрения или благодарности, губернатором области отправлена в Москву, сенатором от области...
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