Выдать нельзя отказать: Следком начал проверку чиновников сразу трёх регионов, где жильё получили мигранты

ВУ

Владимир Уфимцев

А почему нет Челябинской области в этом списке? Мадам Котова, тогда мэр города, ЛИЧНО и в торжественной обстановке, под камеры местного телевидения, вручила сертификаты на приобретение жилья ДВУМ семьям из Таджикистана... А потом, видимо в качестве поощрения или благодарности, губернатором области отправлена в Москву, сенатором от области...