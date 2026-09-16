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Контрафронт

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Судан: в ночь с 13 на 14 сентября в результате ударов беспилотников Сил быстрой поддержки (RSF) по...

Судан: в ночь с 13 на 14 сентября в результате ударов беспилотников Сил быстрой поддержки (RSF) по ад-Дамазину, штат Голубой Нил, в том числе вблизи аэропорта Дамазин (RSS/HSDZ), медицинской больницы Аль-Салах, заправочной станции и других районов, в ночь с 13 на 14 сентября были убиты четыре мирных жителя.

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