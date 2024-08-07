WSJ: система ПРО Израиля «Железный купол» может не справиться с ракетами Ирана

Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» эффективно уничтожает ракеты малой дальности и обеспечивает безопасность от реактивных снарядов, но не предназначена для перехвата ряда имеющихся у Ирана ракет и дронов.
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