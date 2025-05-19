Популярная американская певица высмеяла детей P. Diddy после того, как они публично поддержали рэпера в суде

Популярная американская певица Обри О’Дэй высмеяла детей P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) после того, как они поддержали его в разгар суда, где решается дальнейшая судьба рэпера, обвиняемого в ряде секс-преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии