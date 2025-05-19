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Мода и Шоу-бизнес

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Популярная американская певица высмеяла детей P. Diddy после того, как они публично поддержали рэпера в суде

Популярная американская певица высмеяла детей P. Diddy после того, как они публично поддержали рэпера в суде

Популярная американская певица Обри О’Дэй высмеяла детей P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) после того, как они поддержали его в разгар суда, где решается дальнейшая судьба рэпера, обвиняемого в ряде секс-преступлений.

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