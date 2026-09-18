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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Разин на вопрос о звене Ткачева: «Дайте поработать, блин! Почему вы опускаете Федорова с Козловым? Они перегрызут клюшки соперникам, лишь бы Вова владел шайбой»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин высказался об игре нападающего Владимира Ткачева в звене с  Андреем Козловым и Михаилом Федоровым.

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