ЭКС-РЕПОРТЁР ПОСОВЕТОВАЛА ОТПРАВЛЯТЬ РУССКИХ МУЖЧИН НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ В ЧЕЧНЮ

Медвежий уголПолитикаЭКС-РЕПОРТЁР ПОСОВЕТОВАЛА ОТПРАВЛЯТЬ РУССКИХ МУЖЧИН НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ В ЧЕЧНЮ Журналистка Наталья Андреева продемонстрировала фото из Грозного и заявила, что русские во всём уступают чеченцам.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр СтародубцевАндрееву бы вечером в московский ресторан к горячим кавказским парням, а утром поинтересоваться мнением.ДенисЭта фраза неуместна — ”русские во всём уступают чеченцам“. Никто никому не уступает, мы разные и каждый ”хорош“ по своему. Там зато мужики все сплошь бородатые как дикари, а бабам плечи нельзя оголить, а это идиотизм, плечи это не сиськи. И что значит "вафли" непонятно. Какой-то новомодный сленг? )))Комментировать
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