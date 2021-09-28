Медвежий угол

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ЭКС-РЕПОРТЁР ПОСОВЕТОВАЛА ОТПРАВЛЯТЬ РУССКИХ МУЖЧИН НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ В ЧЕЧНЮ

ЭКС-РЕПОРТЁР ПОСОВЕТОВАЛА ОТПРАВЛЯТЬ РУССКИХ МУЖЧИН НА ПЕРЕВОСПИТАНИЕ В ЧЕЧНЮ

Журналистка Наталья Андреева продемонстрировала фото из Грозного и заявила, что русские во всём уступают чеченцам.

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Александр Стародубцев
Андрееву бы вечером в московский ресторан к горячим кавказским парням, а утром поинтересоваться мнением.
Денис
Эта фраза неуместна — ”русские во всём уступают чеченцам“. Никто никому не уступает, мы разные и каждый ”хорош“ по своему. Там зато мужики все сплошь бородатые как дикари, а бабам плечи нельзя оголить, а это идиотизм, плечи это не сиськи. И что значит "вафли" непонятно. Какой-то новомодный сленг? )))

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