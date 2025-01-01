В России с 1 января 2025 года утильсбор на автомобили вырос на 20%

С 1 января в России снова повысился утилизационный сбор на легковые и коммерческие автомобили. Продавцы больше не смогут привезти в Россию сотни популярных моделей Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Audi, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Hyundai и других марок.
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