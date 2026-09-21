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Новости Тамбова

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Тамбовчане в октябре смогут увидеть сияние Меркурия

Тамбовчане в октябре смогут увидеть сияние Меркурия

Жители России 12 октября смогут наблюдать на небе сияние планеты Меркурий. Лучше всего его разглядят жители европейской части страны, сообщил ТАСС руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

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