У Зеленского случился «эпилептический припадок» из-за бегства генпрокурора Украины – Мендель

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у него случился «эпилептический припадок» в связи с тем, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сбежал из страны.
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