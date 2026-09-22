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У Зеленского случился «эпилептический припадок» из-за бегства генпрокурора Украины – Мендель

У Зеленского случился «эпилептический припадок» из-за бегства генпрокурора Украины – Мендель

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что у него случился «эпилептический припадок» в связи с тем, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сбежал из страны.

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