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СМИ сообщили о проведении Украиной постановочных съемок в сумской больнице

СМИ сообщили о проведении Украиной постановочных съемок в сумской больнице

Украинский центр информационно-психологических операций провел в сумской областной больнице постановочную съемку с участием иностранных журналистов, чтобы обвинить Россию якобы в обстрелах населения в Курской области.

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