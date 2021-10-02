Пронько о перевороте в ЖКХ: "Чиновники провалились, а нам платить?"

Время узнать правду!ПолитикаПронько о перевороте в ЖКХ: "Чиновники провалились, а нам платить?" Очевидно, что инфраструктура, которая создана ещё в советский период, достигла предельного уровня своей амортизации.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumНельзя допустить резкого повышения цен за услуги ЖКХ... Люди уже сейчас платят на пределе...Эти хуснуллины, что хотят массово поднять народ??/ Все эти косяки должны ликвидироваться за счет государства и за счет подобных чинуш, доведших все до крайней степени износа...ВВасилийНароду надо было думать и действовать раньше - до 20-00 вечера 19 сентября. А теперь поздно, для самоуспокоения можно повозмущаться и поругать ЕР в инете.Комментировать
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