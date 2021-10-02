Время узнать правду!

7 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Куда смотрит президент? Где службы охраняющие государство и егонарод?Как Центробанк ст...
  • Василий
    Народу надо было думать и действовать раньше - до 20-00 вечера 19 сентября. А теперь поздно, для самоуспокоения можно...Пронько о перевор...
  • Валентин Поляков
    «Пенсия – это никакая не компенсация, а накопленные сбережения». Какой-то бред! И кто бредит? Какой-то доцент!Как долго продерж...

Пронько о перевороте в ЖКХ: "Чиновники провалились, а нам платить?"

Пронько о перевороте в ЖКХ: "Чиновники провалились, а нам платить?"

Очевидно, что инфраструктура, которая создана ещё в советский период, достигла предельного уровня своей амортизации.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Samarium
Нельзя допустить резкого повышения цен за услуги ЖКХ... Люди уже сейчас платят на пределе...Эти хуснуллины, что хотят массово поднять народ??/ Все эти косяки должны ликвидироваться за счет государства и за счет подобных чинуш, доведших все до крайней степени износа...
Василий
Народу надо было думать и действовать раньше - до 20-00 вечера 19 сентября. А теперь поздно, для самоуспокоения можно повозмущаться и поругать ЕР в инете.

Картина дня

наверх