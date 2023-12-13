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Регионы России

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Человекоподобный робот Optimus от Тесла: новые кисти рук, усовершенствованная кинематика и уменьшенный вес

Человекоподобный робот Optimus от Тесла: новые кисти рук, усовершенствованная кинематика и уменьшенный вес

Компания Tesla продолжает развитие своего человекоподобного робота Optimus, сообщает 3DNews.  В последнее время были внесены значительные изменения в кинематику и строение механизмов рук, что позволяет роботу более эффективно работать с хрупкими объектами.

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