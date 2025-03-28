Трамп опять на прицеле: зачем Европа атакует команду президента США

На фоне российско-американских переговоров некоторые члены команды Дональда Трампа подвергаются жесткой критике в Лондоне и Брюсселе — в британских изданиях уже публикуют статьи о скорой отставке министра обороны Хегсета и помощника президента США по нацбезопасности Уолтца.
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