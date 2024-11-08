Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

В парке «Царицыно» находится плотина XVIII века Москва с заботой сохраняет наследие предшествующих поколений, включая архитектурные памятники и объекты коммунальной инфраструктуры, что позволяет им продолжать выполнять свои функции и по сей день.
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