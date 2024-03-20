Приднестровье намерено обратиться в Интерпол для расследования "теракта"

Так называемое Министерство госбезопасности Приднестровья намерено обратиться в Интерпол "для оказания содействия в расследовании этого преступления" — атаки беспилотника на вертолет в одной из воинских частей в Тирасполе.
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