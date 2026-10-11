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Регионы России

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Песков допустил возможность неофициальных звонков между Путиным и Трампом

Песков допустил возможность неофициальных звонков между Путиным и Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября в интервью журналисту Павлу Зарубину из ИС «Вести» выразил сомнение, что официально неизвестные телефонные разговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могли иметь место.

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