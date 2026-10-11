Песков допустил возможность неофициальных звонков между Путиным и Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября в интервью журналисту Павлу Зарубину из ИС «Вести» выразил сомнение, что официально неизвестные телефонные разговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могли иметь место.