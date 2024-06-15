Oppo Find X7 Ultra завоевывает лидирующие позиции по автономности среди смартфонов

Смартфон Oppo Find X7 Ultra получил высокие оценки от специалистов DxOMark за автономность. Он смог занять первое место среди флагманов и второе место среди всех смартфонов благодаря отличному использованию батареи в помещении, высокой эффективности быстрой зарядки и хорошей автономности при просмотре видео, совершении звонков и играх.
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