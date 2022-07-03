«Нашел альфонса!» — Чонгук в бешенстве из-за того, что Ви купил балийцу квартиру для ночных свиданий

Скандалы и сплетни вокруг корейской группы BTS не заканчиваются! Солисты бэнда Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung) всегда находились в центре внимания, но на этот раз атмосфера накалилась до невероятных масштабов.
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