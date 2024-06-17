Иран упрекает G7 за осуждение эскалации ядерной программы

Иран призывает G7 дистанцироваться от "деструктивной политики прошлого", заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, ссылаясь на заявление G7, осуждающее недавнюю эскалацию ядерной программы Ирана.
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