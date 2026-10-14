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Царьград

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«Южный региональный оператор» оштрафован на 300 тыс. рублей за свалки

«Южный региональный оператор» оштрафован на 300 тыс. рублей за свалки

Прокуратура Староминского района выявила систематические срывы графика вывоза отходов, из-за которых на территории муниципалитета появлялись несанкционированные свалки, и привлекла ООО «Южный региональный оператор» к ответственности по ч.

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