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Удары по немецким заводам, выпускающим ракеты Taurus, будут законными - Дмитрий Медведев

Удары по немецким заводам, выпускающим ракеты Taurus, будут законными - Дмитрий Медведев

На самом деле, Дмитрий Анатольевич лишь озвучил то, о чём и политики, и население РФ давно говорили в виде недоуменных вопросов: "Если это направлено против России, если это используется против нас в рамках СВО - ПОЧЕМУ мы это не уничтожаем в корне, в зародыше?"Впрочем, и по территории бывшей Украины удары российскими средствами поражения наносились достаточно избирательно, что тоже вызывало некоторое недоумение: ЗАЧЕМ давать возможность доставлять технику, те же самые танки, на поле боя, если можно накрыть их массово еще на путях подвоза? Единственный вариант, оправдывающий такую тактику - обучение наших военнослужащих практическому уничтожению боевой техники противника на поле боя.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Это не должны быть удары Дима, заводы как раз их и нам нужны. Это должен быть не скончаемый коричневый саботаж или та самая экономика Брежнева. А сжечь развеять пустить в утиль возможность есть но разве это успех. Ведь успех когда было ваше а стало наше! Давай учи работать в этом направлении или грошь тебе цена. Их свадьба должна стать нашей свадьбой их заводы короче забыл?? Крым наш.
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