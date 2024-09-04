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Глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш

Глава «Росатома» заявил о планах по сотрудничеству с Китаем, Индией и Бангладеш

«Росатом» строит большие планы развития сотрудничества с Китаем и другими азиатскими странами. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

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