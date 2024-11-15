СК России заинтересовался случаем, когда на женщину во Владивостоке напал иностранец

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ФедералПресс. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет по ситуации, связанной с неправомерными действиями мигранта во Владивостоке.
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