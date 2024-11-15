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СК России заинтересовался случаем, когда на женщину во Владивостоке напал иностранец

СК России заинтересовался случаем, когда на женщину во Владивостоке напал иностранец

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября, ФедералПресс. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет по ситуации, связанной с неправомерными действиями мигранта во Владивостоке.

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