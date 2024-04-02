Военкор Подоляка: Жители Харькова массово покидают город

Российский военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что жители Харькова массово покидают город. Он обратил внимание, что ранее прокиевский мэр населенного пункта Игорь Терехов заявил о разрушении всей инфраструктуры и проблемах с электроэнергией.
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