Роспотребнадзор закрыл три магазина сети «Светофор» в Петербурге В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор принял меры против сети магазинов «Светофор», закрыв три торговых объекта.
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Роспотребнадзор закрыл три магазина сети «Светофор» в Петербурге В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор принял меры против сети магазинов «Светофор», закрыв три торговых объекта.