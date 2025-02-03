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Роспотребнадзор закрыл три магазина сети «Светофор» в Петербурге

Роспотребнадзор закрыл три магазина сети «Светофор» в Петербурге В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор принял меры против сети магазинов «Светофор», закрыв три торговых объекта.

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