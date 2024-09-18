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Царьград

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"Военную часть, короче, всё, бабахнули": "Прорываются к Москве" – дома "трясутся", эвакуация. Местные об отсутствии воздушной тревоги

"Военную часть, короче, всё, бабахнули": "Прорываются к Москве" – дома "трясутся", эвакуация. Местные об отсутствии воздушной тревоги

В ночь на 18 сентября противник продолжает массированный обстрел регионов России. Военкоры сообщают: "Дроны прорываются к Москве" – враг пытается зайти с разных областей, но ПВО перехватывает беспилотники.

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