Экс-футболист Мостовой: весь Виго встанет на уши, если я приеду в Испанию

Бывший игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой рассказал, что не рассматривает стажировку в Испании из-за логистики, но не исключил, что может согласиться, если поступит такое предложение, передает Sport24.
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