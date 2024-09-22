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Экс-футболист Мостовой: весь Виго встанет на уши, если я приеду в Испанию

Экс-футболист Мостовой: весь Виго встанет на уши, если я приеду в Испанию

Бывший игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой рассказал, что не рассматривает стажировку в Испании из-за логистики, но не исключил, что может согласиться, если поступит такое предложение, передает Sport24.

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