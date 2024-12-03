Новый препарат против ВИЧ успешно прошёл заключительную фазу испытаний

Новый инъекционный препарат ленакапавир завершил финальную фазу исследований. Клиническое испытание, проведенное в Университете Эмори, расположенном в Атланте, показало, что инъекции, вводимые дважды в год, на 99% защищают от заражения ВИЧ.
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