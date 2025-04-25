Графика уровня «настольного ПК», до 5 экранов 4K, 16 камер высокого разрешения, высочайшая производительность. Представлена однокристальная система Unisoc A8880

Unisoc представила свою флагманскую платформу A8880 на Шанхайском автосалоне 2025 года. Чип демонстрирует большой скачок производительности центрального процессора, графического процессора, нейронного процессора и других блоков.
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