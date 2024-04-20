Сегодня у ребят второй младшей группы прошел физкультурный досуг ´Веселый стадион´. Досуг проходил в несколько этапов, в ходе которых дети закрепили представления о правилах здорового образа жизни, при проведении игр ребята учились координировать свои движения, развивали двигательные качества.