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Веселый стадион.

Веселый стадион.

Сегодня у ребят второй младшей группы прошел физкультурный досуг ´Веселый стадион´. Досуг проходил в несколько этапов, в ходе которых дети закрепили представления о правилах здорового образа жизни, при проведении игр ребята учились координировать свои движения, развивали двигательные качества.

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