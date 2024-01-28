Андреева раскрыла свое боевое прозвище

Екатерина не только сделала прекрасную карьеру — уже больше 30 лет она работает телеведущей на. Александр Рюмин/ТАССЕкатерина не только сделала прекрасную карьеру — уже больше 30 лет она работает телеведущей на Первом канале, — но и подает пример, демонстрируя, в какой форме можно находиться после 50 лет.