Андреева раскрыла свое боевое прозвище

Екатерина не только сделала прекрасную карьеру — уже больше 30 лет она работает телеведущей на. Александр Рюмин/ТАССЕкатерина не только сделала прекрасную карьеру — уже больше 30 лет она работает телеведущей на Первом канале, — но и подает пример, демонстрируя, в какой форме можно находиться после 50 лет.
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