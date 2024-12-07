Для россиян опубликовали памятку по налогу на вклады в 2025 году

13 процентов будут платить те, у кого совокупные доходы составляют до 2,4 миллиона рублей Введенный в России 1 января 2023 года налог на банковские вклады вызвал сложности в налогообложении долгосрочных депозитов.
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