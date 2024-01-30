Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ": СТУДЕНТА ЗАТРАВИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ СВО

Андрей Ревнивцев Всё чаще появляется мысль о том, что всю структуру высшего образования в России хорошо бы перетряхнуть, как пыльный ковёр, и выбить.

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Комментарии
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Traveller
Идёт война. А на войне врагов уничтожают. И хоть главному не нравится СССР, но слова Ленина о том, что &quot;Только та революция (власть) чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться&quot; актуальны сейчас как никогда! А власть продолжает славить колчаков и ельциных.
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13 час.
М
ММ
Студенты в 1905 году посылали поздравления микадо за победы над русскими войсками.. А незабвенный Ильич провозглашал желательность поражения русских войск в первой мировой войне!
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12 час.
А
Александр
👍👏
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12 час.

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