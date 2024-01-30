"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ": СТУДЕНТА ЗАТРАВИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ СВО

Traveller

Идёт война. А на войне врагов уничтожают. И хоть главному не нравится СССР, но слова Ленина о том, что "Только та революция (власть) чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться" актуальны сейчас как никогда! А власть продолжает славить колчаков и ельциных.