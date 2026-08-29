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Царьград

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Минприроды: более 200 человек очистили 4,5 км реки Нальчик

Минприроды: более 200 человек очистили 4,5 км реки Нальчик

Более 200 активистов приняли участие в акции "Вода России" по очистке реки Нальчик в Кабардино-Балкарии.

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