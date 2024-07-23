На Украине заявили о «потерянной победе»

Украина потеряла историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сравнив проведенную реструктуризацию долга с «потерянной победой».