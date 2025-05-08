Uber инвестирует 100 миллионов долларов в WeRide

Uber и китайская компания WeRide, специализирующаяся на технологиях автономных автомобилей, планируют расширить сотрудничество с коммерческими роботакси и в течение следующих пяти лет вывести сервис еще в 15 городов.
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