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1000 долларов за 13-миллиметровый 990-граммовый ноутбук. Lenovo представила ThinkBook 14x Gen 2

1000 долларов за 13-миллиметровый 990-граммовый ноутбук. Lenovo представила ThinkBook 14x Gen 2

В основе Intel Wildcat Lake Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook 14x Gen 2 с ценой от 1000 долларов, который выделяется очень тонким корпусом, необычной с точки зрения дизайна, реализацией портов и, вероятно, хорошей автономностью.

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